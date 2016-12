L'Italia divisa in due dal meteo

10:56 - L'Italia continua a essere divisa in due: mentre al Centrosud prosegue l'ondata di caldo (con temperature che potranno avvicinarsi alla soglia dei 40 gradi), il Nord è attraversato da correnti più umide e instabili. Mercoledì i fenomeni potranno estendersi anche al Centro e nelle giornate successive l'ondata di caldo su attenuerà anche al Sud.

Le previsioni per martedì - Sulle regioni del Centrosud e nelle Isole tempo prevalentemente soleggiato e molto caldo. Sulle regioni settentrionali nuvolosità variabile, accompagnata da rovesci e temporali, specialmente nella seconda parte della giornata. In Valpadana, in particolare, i temporali risulteranno più diffusi verso sera e potranno proseguire anche durante la notte. I fenomeni più intensi riguarderanno il Nordest. Venti moderati meridionali in Sicilia e sul Tirreno.



Caldo africano a Sud - A causa dell'afflusso di aria rovente di origine sahariana, con la sabbia desertica visibile anche dal satellite, le temperature saranno in ulteriore rialzo al Sud e sulle Isole. Valori stabili al Centronord o in leggero calo. Picchi di 38°C in Sicilia e Sardegna, 35-36°C al Sud. Le città più calde saranno Palermo con 38°C, Trapani e Sassari con 37°C, Catania con 36°C, Bari e Lecce con 34°C, 33°C a Messina. Taranto, Crotone e Catanzaro. Il caldo afoso non darà tregua nemmeno di notte con le temperature minime diffusamente al di sopra dei 20°C, con picchi di 24°C a Palermo e Bari. Nel pomeriggio ci saranno anche fino a 13°C in meno al Nord: previsti 25°C a Torino, Genova e Udine, 28°C a Milano e Verona, 31°C a Bologna e Firenze, 30°C a Roma.



Le previsioni per mercoledì - Si verificherà la discesa di una perturbazione che porterà aria più fresca dalle alte latitudini verso il nord Italia. Inoltre arriverà un nuovo nucleo instabile dalla Spagna che si impatterà sulla massa di aria calda e umida presente al suolo. Al mattino temporali su gran parte del Nord, a eccezione della Romagna e delle zone alpine dove saranno meno probabili. Instabilità e temporali anche sulle regioni centrali in particolare Toscana Umbria e Lazio. Alternanza di nuvole e ampie schiarite al Sud. Nel corso del pomeriggio la fascia di temporali interesserà Nordest, bassa Lombardia, basso Piemonte e Liguria. Verranno risparmiate le zone montuose di Piemonte e Lombardia. Al Centro sarà ancora instabile nelle zone interne, in alta Toscana e nelle coste delle Marche. Tra sera e notte proseguirà l' instabilità tra basso Piemonte, Liguria, Emilia e Venezie. Le temperature massime caleranno in Sardegna così come nel resto del Centronord. Al Sud e in Sicilia ulteriore incremento termico con picchi di 38-39°C.



Le previsioni per giovedì - Al mattino qualche schiarita su estremo Nordest e Isole, nubi irregolari altrove con rovesci o temporali sparsi su basso Lazio, sud delle Marche, Abruzzo, Molise, nord della Campania e della Puglia. Locali rovesci su Emilia Romagna, Liguria e bassa Lombardia. Nel pomeriggio ancora instabile in gran parte della Penisola con rovesci e temporali nelle zone intere con sconfinamenti fino alle coste tra Abruzzo e Puglia. Locali rovesci anche su Appennino settentrionale, Emilia, Prealpi e sull'estremo Nordovest dove rappresenteranno l'inizio di una nuova nucleo instabile che poi tra sera e notte porterà molti temporali anche forti prima al Nordovest poi anche sul triveneto. Si smorza il caldo intenso anche al Sud, massime in temporaneo rialzo al Nordest. Ventoso al Sud e Isole.



Le previsioni per il weekend - Una nuova fase instabile venerdì riguarderà il Nord al mattino, con rovesci e temporali che progressivamente si concentreranno sul Nordest mentre migliorerà gradualmente al Nordovest. Tempo buono al Centrosud con temperature estive nella norma. Nel corso del fine settimana scorreranno correnti occidentali asciutte al Centrosud, con sole quasi pieno al Sud e poche nubi al Centro. Il Nord tra sabato e domenica vedrà ancora un flusso più umido e instabile con il rischio di un'altra fase instabile tra sabato e domenica. Temperature in aumento al Sud con possibile ritorno del caldo intenso, al Nord situazione termica piuttosto altalenante.