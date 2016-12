8 agosto 2014 L'Estate tiene: sole e caldo sull'Italia

10:38 - Giunta in netto ritardo sulla Penisola, l'Estate non ha alcune intenzione di lasciare l'Italia anzitempo. L’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano porta sole e caldo, soprattutto al Centrosud e sulle Isole. E il tempo resterà stabile almeno fino al giorno di Ferragosto. Aumentano le temperature. Previsti per i primi giorni della prossima settimana punte di 37-38 gradi in Sicilia e in Sardegna.

"Almeno fino a giovedì della prossima settimana l’alta pressione garantirà tempo bello e stabile al Centrosud e sulle Isole - spiega il meteorologo Andrea Giuliacci -. Qualche nuvola in più al Nord lambito dalle perturbazioni in movimento in prossimità delle Alpi, con temporali che a tratti bagneranno la fascia alpina e le vicine zone di pianura. Giorno dopo giorno caldo e afa in graduale aumento al Centrosud, piuttosto intensi a partire da domenica, con valori fino a sfiorare i 38 gradi nelle estreme regioni meridionali e Isole Maggiori".



Venerdì di sole - Bella giornata, quella di venerdì, quasi ovunque. Al mattino cielo in generale sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo all’estremo Nordovest. Nel pomeriggio sole quasi dappertutto. Qualche nube in più al Nordovest, su aree alpine e prealpine dove sarà possibile qualche occasionale rovescio o temporale.



Sabato con qualche nuvola al Nord - Bel tempo su tutte le regioni peninsulari e sulle Isole anche nella giornata di sabato. Cielo nuvoloso, invece, al Nord. Nel corso della giornata saranno possibili alcuni rovesci o temporali sparsi sulle Alpi, soprattutto nel settore centrale. Qualche pioggia isolata il mattino potrebbe interessare anche Liguria e pianura piemontese. In serata temporali anche su pianure del Veneto e del Friuli.



Temperature quasi ovunque in generale aumento: rialzo più sensibile in Sardegna.



Domenica e l'inizio della prossima settimana - Fine settimana di sole in tutto il Centrosud e, in parte, anche in Emilia Romagna e sull’alto Adriatico. Il resto del Nord verrà toccato dalla coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale.



Domenica gli episodi di instabilità saranno maggiormente confinati al settore alpino e prealpino, con pochi sconfinamenti verso le zone pedemontane in Piemonte e in Friuli. Nel resto della Val Padana e in Liguria, schiarite più durature rispetto al sabato. Ancora tanto sole al Centrosud.



Lunedì altra bella giornata di sole in gran parte del Paese. Qualche nube al Nord, dove ci saranno comunque ampie schiarite: l’instabilità sarà confinata alle zone alpine e all’estremo Nordest. Afa in aumento un po' ovunque.



Temperature in aumento, specialmente al Centrosud. La regione più calda sarà la Sardegna, dove potremo superare i 35 gradi. Tra domenica e la prima parte della prossima settimana si registrerà una vera e propria intensa ondata di caldo al Centrosud e sulle Isole, dove la colonnina di mercurio toccherà i 37-38 gradi.