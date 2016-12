L'Aquila, barricato lascia edificio

15:25 - Celso Cioni ha interrotto la sua protesta e ha lasciato la sede di Bankitalia de L'Aquila in cui si era barricato per protestare contro la situazione dei piccoli esercenti della città. Il direttore della Confcommercio locale, uscito da una porta secondaria, non avrebbe neppure partecipato alla riunione con il prefetto de L'Aquila, da lui stesso richiesta. Lo ha reso noto il presidente della Camera di Commercio dell'Aquila, Lorenzo Santilli.