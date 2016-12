Kyenge: "Non rispondo agli insulti"

22:46 - "Sono sette, otto mesi che non ho mai risposto a tutte le provocazioni che mi sono state fatte, a tutti gli insulti". Lo ha detto il ministro all'Integrazione, Cecile Kyenge, nel corso del suo intervento a Gussago (Brescia) durante un incontro sulla partecipazione. "Non è una cosa che mi sono imposta, è perché l'esperienza della vita mi ha insegnato così: alla violenza non si risponde con la violenza, ma con la non violenza", ha aggiunto.