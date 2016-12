Joe Bastianich cade sullo Zoncolan e si frattura la clavicola e due costole

09:03 - Il ristoratore Joe Bastianich, noto anche per essere uno dei giudici dell'edizione italiana e di quella americana di Masterchef, si è fratturato la clavicola e due costole cadendo in montagna sul monte Zoncolan, in Friuli Venezia Giulia. A dare la notizia è stato lo stesso Bastianich, che su Facebook ha pubblicato la radiografia della clavicola. "Epic crash", ha scritto, ringraziando poi i medici dell'ospedale di Udine che lo hanno curato.