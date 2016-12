Jessica: "Picchiata spesso, ho paura"

19:57 - Di lui non ne voleva più sapere, ma l'ex fidanzato non si dava pace e dopo l'ultimo litigio le minacce sono diventati fatti e Jessica Rossi, 23 anni di Orbetello (Grosseto) è finita al pronto soccorso. La giovane, però, non solo ha deciso di denunciare l'ex, ma ha voluto rendere pubbliche anche le foto di come è stata ridotta. Una storia terribile, che ha dato coraggio a molte altre donne. Lei, però, non si è fermata, e ha trovato la forza anche per raccontare, a Domenica Live e a Lucignolo 2.0, quello che ha passato. "Sono stata picchiata altre volte, anche con dei pugni in testa" ha raccontato. La paura, però, non è finita: "Lui è libero e ogni sera penso che potrei incontrarlo e non saprei come reagirebbe".