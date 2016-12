Jesi, gli attimi prima dell'assalto

08:58 - “Vi ammazzo tutti, italiani di m...”. E' una delle frasi sconnesse urlate da Precious Omobogbes, il nigeriano di 25 anni che lo scorso 31 agosto ha seminato il panico per un'ora e mezza, fra le 19 e 30 e le 21, a Jesi. Eccolo in queste immagini: entra spedito in un negozio della città marchigiana, i proprietari si alzano in piedi e guardano sbigottiti la scena. L'uomo in canottiera verde e con un in mano un coltello, si china e prende in mano un masso, quello che più tardi userà per spaccare la vetrina dell'armeria, nel centro storico della città in provincia di Ancona. Fabrizio Fiorini è il commerciante che ha fornito agli inquirenti le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del negozio. Mentre scappava, ha tentato di sferrare un colpo di machete sulla testa di una badante romena di 54 anni. La donna ha denunciato il fatto solo ieri, è stata salvata dall'ombrello aperto che teneva in mano e che ha attutito il colpo: lei è caduta a terra provocandosi solo escoriazioni.