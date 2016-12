Italia divisa in 2: sole e caldo al sud Allerta meteo nelle regioni del nord

17:37 - "Gran parte del Paese potrà godere del bel tempo, non solo durante il weekend - afferma il meteorologo Daniele Izzo - ma anche per tutta la prossima settimana. In particolare saranno le regioni centro-meridionali a beneficiare delle tipiche condizioni estive mediterranee, a parte un breve passaggio temporalesco fra la sera di domani e il mattino di lunedì al Centro e sul basso Tirreno". Brutto invece al Nord.

ALLERTA METEO AL NORD



Dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto all'Emilia Romagna e al Friuli Venezia Giulia, la Protezione civile ha diramatao un'allerta meteo. Una perturbazione di origine atlantica porterà infatti forti piogge e temporali, che potranno essere accompagnati anche da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Per lunedì si attende una criticità arancione per temporali forti su gran parte della Lombardia e per rischio idrogeologico sul Friuli Venezia Giulia, come anche sulle zone settentrionali del Veneto.



PREVISIONI OGGI



Giornata pienamente estiva con il sole che dominerà la scena in gran parte del Paese. Da segnalare solo un po’ di instabilità che insisterà sulle Alpi e nelle vicine zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Veneto occidentale dove non mancheranno dei locali temporali specie a partire dal pomeriggio. Alla sera evidente intensificazione dei fenomeni sul settore alpino centrale. Temperature in lieve aumento, con valori non distanti dalla media: punte massime quasi ovunque fra 26 e 31 gradi.



PREVISIONI DOMANI



Piogge e temporali localmente forti sulle Alpi centro-occidentali, in rapida estensione al resto delle Alpi, al settore di Nordovest, all’Emilia occidentale e alle fasce pianeggianti settentrionali di Veneto e Friuli. In tutto il resto del Paese insisteranno condizioni di bel tempo soleggiato. A fine giornata tendenza a un temporaneo peggioramento sul resto del Nordest e in Toscana. Temperature massime in lieve calo al Nordovest, in ulteriore crescita nelle altre regioni grazie ai venti di Scirocco, con valori intorno a 28-32 gradi e locali punte di 33-34 gradi nelle Isole.



DOMENICA: LE ZONE A RISCHIO FORTI TEMPORALI



La perturbazione in transito domenica, la numero 6 del mese, sarà piuttosto intensa e potrà portare il rischio di fenomeni di forte intensità con piogge abbondanti e veri e propri nubifragi. Le zone più a rischio di forti temporali saranno quelle alpine e prealpine, ma anche l’alto Piemonte, l’alta Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.



SETTIMANA ANCORA VARIABILE AL NORD. SOLE AL CENTROSUD



La perturbazione sarà piuttosto veloce e lunedì si dirigerà già verso est. Sarà seguita da aria più fresca soprattutto in quota che si farà sentire in tutto il Centrosud dove le temperature caleranno. Possibile instabilità sulle zone appenniniche, est Lombardia, Triveneto e tra Toscana e Umbria, con brevi rovesci. Nel resto del Paese tempo buono. La settimana sarà altalenante soprattutto al Nord. Il tempo sarà in prevalenza bello e stabile al Centrosud, protetto dall’alta pressione di matrice nordafricana, dove a metà settimana le temperature saliranno in modo sensibile con caldo afoso in aumento. Il Nord rimarrà in un contesto di variabilità perché lambito da correnti instabili da ovest (sistemi nuvolosi atlantici) e si potrebbe verificare una nuova fase instabile a metà settimana sopratutto sulle zone alpine, prealpine e sulle alte pianure.



Il primo weekend di luglio, quello del 5 e del 6, secondo i dati attuali dovrebbe essere caratterizzato da tempo bello in tutta Italia e con temperature tipicamente estive, comprese tra 28 e 33°C. Si tratta però di una tendenza da confermare nei prossimi giorni