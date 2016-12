18:01 - Si terrà il 18 marzo, come fissato dalla Terza sezione penale della Cassazione, l'udienza nella quale i supremi giudici decideranno se confermare o meno l'interdizione di 2 anni dai pubblici uffici per Silvio Berlusconi. La pena accessoria era stata comminata al leader di Forza Italia in relazione alla condanna per frode fiscale nel processo Mediaset. I legali di Berlusconi avevano fatto ricorso.