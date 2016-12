05:58 - Una ragazza di 22 anni è morta in seguito a un incidente avvenuto all'alba di venerdì. La giovane, Alessandra Palla, era stata ricoverata in rianimazione dopo essere rimasta coinvolta in uno scontro tra la Suzuki Wagon su cui viaggiava, condotta da un 20enne, e una Mercedes, sulla strada che da Pisa conduce sul litorale. La giovane ha subito un arresto circolatorio, inutili i tentativi dei medici di rianimarla.