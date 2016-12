Incidente bus, anche autista ferito

19:20 - Anche l'autista del pullman con 40 bambini uscito fuori strada a Feltre, in provincia di Belluno, è rimasto ferito, in modo serio. Contrariamente alle prime informazioni il 60enne ha riportato numerose fratture e in queste ore sta terminando gli accertamenti diagnostici all'ospedale, dove sono stati inizialmente accolti 21 dei feriti. Dei più gravi, tre sono in prognosi riservata. Mentre sono stati dimessi, e affidati ai loro genitori, cinque adolescenti.