16:51 - Si cerca di correre ai ripari dopo l'elevato afflusso di immigrati in Italia delle ultime settimane. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, incontrerà infatti martedì al Viminale il presidente dell'Anci, Piero Fassino, per esaminare le problematiche derivanti dal massiccio arrivo di profughi nel nostro Paese. Saranno dunque concordate le misure da adottare, in stretto contatto con le prefetture e gli enti locali.