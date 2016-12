Immigrazione, il ministro Pinotti: "Nessun poliziotto malato di Tbc"

18:42 - Dopo le polemiche sul presunto contagio di alcuni poliziotti impiegati nelle operazioni di soccorso dei migranti, il ministro della Difesa è intervenuto nelle commissioni Esteri di Camera e Senato: "Non si è registrato nessun caso di tubercolosi tra i militari impegnati nell'operazione Mare Nostrum", ha ribadito Roberta Pinotti. A lanciare l'allarme era stato il sindacato autonomo della polizia (Consap) ripreso da Beppe Grillo sul suo blog.

Iraq, armi ai curdi entro 10 settembre - L'inizio della consegna delle armi dall'Italia in Iraq al Governo regionale del Kurdistan potrebbe avvenire al termine della prima decade di settembre, ha aggiunto il ministro Pinotti, alle commissioni Esteri e Difesa riunite di Camera e Senato. E su questa operazione è prevista una copertura finanziaria di circa 1,9 milioni di euro. Una parte delle armi da inviare, ha proseguito, deriva da eccedenze del materiale nazionale, il resto è quello confiscato sulla motonave Jadran Express. Si tratta di 500 mitragliatrici MG 42/59, 100 mitragliatrici 12.7, 250mila munizioni per ciascuna delle due tipologie di armi (materiale nazionale), 1.000 razzi rpg 7, 1.000 razzi rpg 9 e 400mila munizioni per mitragliatrici di fabbricazione sovietica (materiale confiscato).



Caso marò, situazione insostenibile - Pinotti ha poi parlato del caso marò. Il malore di Massimiliano Latorre, dice, dimostra "ancor di più che la situazione dei due marò è insostenibile". "Lavoriamo a 360 gradi per risolvere il caso, la nostra azione non si è fermata prima del malore di Massimiliano Latorre". "Abbiamo sempre sostenuto - ha aggiunto - che non possono essere giudicati in India. E' pronta l'internazionalizzazione della controversia, ma se si apre un canale più rapido lo seguiremo".



"Latorre ha ripreso 85% sue funzioni" - Massimiliano Latorre, ha aggiunto Pinotti, "ha avuto una ripresa dell'85% delle sue funzioni e la prossima settimana raggiungerà il 92%". "Fortunatamente - ha spiegato il ministro - l'intervento dei medici indiani è stato ineccepibile. Io sono subito partita per verificare le sue condizioni e non mi sono trattenuta più a lungo perché volevo partecipare ai funerali dei quattro piloti morti".



Ucraina, esercitazione Nato non anti-Russia - Il ministro è poi intervenuta sulla crisi Kiev-Mosca affermando che l'esercitazione della Nato in Ucraina cui partecipano anche i militari italiani non è da intendere come un elemento di pressione sulla Russia.