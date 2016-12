Immigrazione, Alfano: la Ue ci aiuti o addio a Mare Nostrum

12:14 - "L'Europa deve dirci con chiarezza se è pronta a subentrare a Mare nostrum". Lo chiede il ministro dell'interno Alfano, aggiungendo: "Abbiamo salvato migliaia di vite umane, ora l'Ue deve affrontare il tema della frontiera. Se non se ne farà carico, l'Italia dovrà assumere delle decisioni e prendere delle proprie responsabilità". Sul tema dell'immigrazione "l'Europa non può dire 'non abbiamo soldi'", ha chiosato polemicamente.

"Stiamo già lavorando a progetto alternativi - ha aggiunto Alfano al Tg1 - che, tuttavia, sottoporrò al Cdm solo dopo che l'Europa avrà detto no a subentrare a Mare Nostrum. Perché così non si può andare avanti. Mare Nostrum va avanti già da un anno e non vogliamo che abbia il secondo compleanno".



E, sul tema della mancanza di soldi da parte dell'Unione europea, il ministro dell'Interno conclude: "Perché, l'Italia ha i soldi?". Dunque, "se l'Europa non si fara' carico del problema delle frontiere, noi dismetteremo Mare Nostrum, anche se continueremo a farci carico del soccorso in mare".



Massima allerta anche in chiave terrorismo - Sul rischio terrorismo in Italia "l'allerta è massima. Come centro della cristianità siano sempre stati un obiettivo dei filoni jihadisti. Abbiamo tuttavia una strategia di contrasto a livello europeo e globale", dice ancora Alfano. "Quanto al nesso tra immigrazione e terrorismo, "tecnicamente non si puo' creare questa simmetria. Ma chi può escludere delle singole infiltrazioni? Ecco perché la vigilanza deve essere alta sia sul tema dell'immigrazione, sia su quella del terrorismo".