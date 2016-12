26 agosto 2014 Il sole si fa vedere anche al Nord

Fino a sabato tempo stabile sull'Italia Ultime ore di nuvole e piogge, poi quasi tutta la Penisola potrà godere di qualche giorno davvero estivo. Ma non durerà...

11:38 - Italia spaccata in due ancora per qualche ora con bel tempo al Centrosud e il Nord che fa ancora i conti con nubi e precipitazioni. Da mercoledì, però, ampie schierite e aumento delle temperature anche a Settentrione. Ma la fase di stabilità non è destinata a durare molto: da sabato, infatti, nuove nubi minacciano di rovinare l'ultimo fine settimana del mese di agosto.

"Una nuova debole perturbazione atlantica, la numero nove del mese, attraverserà le regioni settentrionali nel corso della giornata odierna portando, oltre alle nubi, anche delle precipitazioni a ridosso delle zone montuose, ma che potranno interessare anche parte delle pianure - afferma il meteorologo Rino Cutuli - Il resto del Paese non vedrà grossi cambiamenti, infatti al Centrosud le condizioni resteranno ancora tipicamente estive con sole e clima caldo. Da mercoledì, dopo l’allontanamento del sistema nuvoloso, andrà un po’ meglio anche al Nord dove le schiarite si faranno più ampie e le temperature potranno ricominciare a crescere.



Le previsioni per martedì - Nuvole compatte al Nord e in alta Toscana con qualche schiarita soprattutto sul Ponente ligure e in Romagna. Piogge inizialmente deboli e intermittenti lungo l’arco alpino e la zona fra la Liguria di Levante centro-orientale e il nord della Toscana. Tra pomeriggio e sera qualche piovasco o locale rovescio interesserà anche la Lombardia, l’Emilia occidentale, il Trentino, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.



Nel corso della notte queste precipitazioni tenderanno a trasferirsi verso l’alto Adriatico e qualche pioggia insisterà ancora tra Liguria e alta Toscana.



In tutto il resto del Paese il tempo resterà di stampo estivo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo al Centrosud e nelle Isole, aumento più sensibile in Sardegna dove si potranno nuovamente toccare punte di 33-35 gradi.



Venti da sud in rinforzo sui mari di ponente, Liguria,Toscana e Sardegna. In Liguria raffiche di Libeccio anche fino a 50-60 km/h e mare molto mosso.



Mercoledì di sole ovunque - Netto miglioramento del tempo al Nord nella giornata di mercoledì: il sole splenderà al Nordovest. Ancora qualche annuvolamento residuo all’estremo Nordest ma in un contesto di tempo abbastanza soleggiato.



Locali e residue precipitazioni sulla Venezia Giulia al mattino e nel pomeriggio in Carnia. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche banco nuvoloso ad alta quota in transito al Centro. Temperature massime in sensibile rialzo al Nord, in ulteriore lieve aumento altrove, con punte di 33-34 gradi al Sud e nelle Isole. Il rialzo sarà particolarmente evidente al Nordovest dove tornerà l’estate con valori prossimi a 30 gradi. Venti moderati o forti di Libeccio sul basso Ligure e sull’alto Tirreno.



Giovedì torna qualche nube - Giovedì inizio di giornata con nuvole localmente compatte al Nordovest, a ridosso delle Prealpi, in Emilia e sul Medio Adriatico con locali piovaschi su Piemonte e a ridosso dell’Appennino centro-settentrionale; sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio le aree nuvolose si ridurranno concentrandosi in Piemonte e a ridosso dell’Appennino. Le temperature massime perderanno qualche grado al Nordovest e sul Medio Adriatico in seguito a una ventilazione più fresca da est.



Venerdì giornata di bel tempo con poche eccezioni: qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi occidentali. Temperature in lieve aumento al Nord e sul Medio Adriatico.



L’evoluzione del fine settimana mostra ancora delle incertezze, sabato probabilmente torneranno un po’ di nuvole al Nord con precipitazioni confinate principalmente sui rilievi e qualche nuvola in più anche in Sardegna e sul Medio Tirreno. Massime in lieve calo sulle Alpi.