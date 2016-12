26 luglio 2014 Il Papa: "Terra dei Fuochi terribile sfregio" A Caserta il Santo Padre in visita pastorale Il pontefice ha esortato la folla a dire basta alla corruzione e all'illegalità per servire sempre la verità Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:56 - Mentre si avvicinava a Caserta in elicottero, Papa Francesco è passato sopra la zona della Terra dei Fuochi, che gli è stata mostrata dall'alto. Il Santo Padre ha commentato: "E' terribile che una terra così bella sia così rovinata", riferendosi agli sversamenti dei rifiuti nell'area. Il pontefice è arrivato a Caserta per una visita pastorale.

E ancora, celebrando la messa a Caserta, il pontefice ha chiesto rispetto per l'ambiente e ha detto alla folla: "La vostra bella terra richiede di essere tutelata e preservata, richiede di avere il coraggio di dire no ad ogni forma di corruzione e di illegalità, richiede a tutti di essere servitori della verità e di assumere in ogni situazione lo stile di vita evangelico".



Inoltre, incontrando i 19 vescovi e gli oltre cento sacerdoti del clero locale, Papa Francesco ha chiesto "scusa" per essere venuto a Caserta a portare un po' di "subbuglio" nel giorno della festa della patrona della città, Sant'Anna. Subito le parole del Papa hanno sollevato sorrisi benevoli mentre il vescovo di Caserta, monsignor Giovanni D'Alise, ha replicato: "Magari ci fossero sempre subbugli del genere".