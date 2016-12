Il Papa telefona a madre Elisa Claps Mercoledì era morto suo marito

19:02 - Papa Francesco ha telefonato a Filomena Iemma, madre di Elisa Claps, la ragazza uccisa a Potenza. Il cadavere della giovane fu ritrovato nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità il 17 marzo 2010, a 17 anni dalla sua scomparsa. Il Pontefice ha detto alla donna che ricordava nelle sue preghiere sia Elisa sia il padre, Antonio Claps, malato da tempo e morto mercoledì.

Papa Bergoglio ha parlato con la mamma di Elisa direttamente sul suo cellulare e la notizia del colloqui è stata confermata a Potenza da fonti ufficiali.



E proprio mercoledì è morto il padre della ragazza, Antonio, che non era mai comparso in pubblico, nella lunga vicenda della scomparsa della figlia. Per l'omicidio della giovane Danilo Restivo è stato condannato in primo e in secondo grado a trent'anni di reclusione.