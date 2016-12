Il Papa: "Le coppie gay oggi pongono nuove sfide a livello educativo"

13:17 - Le unioni tra persone dello stesso sesso "pongono sfide nuove a livello educativo che per noi a volte sono persino difficili da comprendere". Papa Francesco, nel discorso ai superiori generali degli ordini religiosi del 29 novembre scorso, pubblicato da Civiltà Cattolica, è intervenuto sul tema delle coppie gay: "Ai loro figli non si deve somministrare un vaccino contro la fede", ha aggiunto il pontefice.

Bergoglio, in chiusura del lungo colloquio, ha citato alcune sue esperienze a Buenos Aires per ribadire l'importanza di un'adeguata preparazione per accogliere bambini, ragazzi e giovani in contesti educativi: "Ricordo il caso di una bambina molto triste che alla fine confidò alla maestra il motivo del suo stato d'animo: 'la fidanzata di mia madre non mi vuol bene'".



Non solo riferimenti alle coppie gay nel discorso del pontefice: "La percentuale di ragazzi che studiano nelle scuole e che hanno i genitori separati è elevatissima. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Come annunciare Cristo a questi ragazzi e ragazze? A questa generazione che cambia? Bisogna stare attenti a non somministrare ad essi un vaccino contro la fede".