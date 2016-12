18 maggio 2014 Il Papa contro i veleni della Chiesa: "Invidie fanno male,serve il confronto" Al Regina Coeli il Santo Padre non nasconde le tensioni all'interno del Vaticano. Poi una preghiera per i morti nelle alluvioni dei Balcani e ai malati di cancro Tweet google 0 Invia ad un amico

13:26 - "Le chiacchiere, le invidie e le gelosie" nella Chiesa "non ci portano alla concordia, all'armonia e alla pace". Lo ha detto Papa Francesco al Regina Coeli dicendo che il malcontento e le lamentele che ci sono anche "nelle nostre parrocchie" si risolvono "confrontandosi, discutendo, pregando". "Anche nella Chiesa delle origini" ci furono "tensioni" e "dissensi", ha aggiunto, "nella vita i conflitti ci sono, il problema è come si affrontano".

Lo ha detto il Papa al Regina Coeli, facendo riferimento alla lettura odierna degli Atti degli Apostoli dove si parla appunto di dissidi all'interno delle prime comunità cristiane. "I problemi - ha fatto presente Francesco - non si risolvono facendo finta che non esistano". Piuttosto "è bello questo confronto schietto tra i pastori e gli altri fedeli".



"Avete capito? Niente chiacchiere, niente invidie, niente gelosie", ha ripetuto il Papa rivolgendosi alla folla in piazza San Pietro per il Regina Coeli. Citando la lettura degli Atti il Papa ha detto: "In quel momento serpeggia il malcontento, ci sono lamentele, corrono voci di favoritismi e disparità di trattamento. E questo succede anche nelle nostre parrocchie". Poi Papa Francesco ha aggiunto: "I conflitti nella Chiesa si risolvono" con il dialogo, il confronto e soprattutto la preghiera.



Una preghiera per le vittime dei Balcani - Il Papa ha ricordato anche le popolazioni dei Balcani colpite dalle inondazioni. "Affido le vittime di questa calamità al Signore e prego per le persone che stanno vivendo ore di angoscia e tribolazione", ha detto Papa Francesco.



Un pensiero anche ai malati di cancro - "Incoraggio le associazioni di volontariato venute per la Giornata del malato oncologico: prego per voi, per i malati e le famiglie", ha concluso il Santo Padre.