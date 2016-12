3 luglio 2014 Il Nord aspetta nuovi temporali

Il Sud si prepara al grande caldo Giovedì di bel tempo sulla Penisola. Ma venerdì l'Italia si spaccherà di nuovo in due e, nel Settentrione, non mancheranno rovesci Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:48 - Una giornata di sole, tipicamente estiva, poi il Nord dovrà tornare a fare i conti con l'instabilità, che sarà protagonista anche la prossima settimana. Ben diversa, invece, la situazione al Centrosud dove nelle prossime ore arriverà il grande caldo: per circa una settimana la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 38 gradi, 40 nelle Isole.

“Giovedì il rialzo della pressione garantirà tempo bello in quasi tutta Italia. Venerdì, invece, la perturbazione numero 2 di luglio raggiungerà il Nord accompagnata da temporali sparsi che bagneranno soprattutto le Alpi e il Nordovest, mentre al Centrosud resisteranno alta pressione e bel tempo - spiega il meteorologo Andrea Giuliacci -. Nel fine settimana tempo bello e stabile al Centrosud occupato dall’Anticiclone Nord-Africano, appena più instabile invece al Nord, ma con i temporali in generale concentrati sulle zone alpine. Da oggi, e per almeno 6-7 giorni, un’intensa ondata di caldo interesserà il Centrosud: il caldo raggiungerà un primo picco domani, quando in Sardegna si toccheranno anche i 38 gradi, e poi dopo una lieve attenuazione nel corso del fine settimana toccherà un nuovo picco tra lunedì e martedì".



Le previsioni per giovedì - Giovedì di sole, quindi, su tutta la Penisola. Qualche nube solo in Sardegna e, verso sera, in Piemonte. Moderati venti di Scirocco sulla Sardegna e di Maestrale nel Salento. Temperature massime ovunque in crescita e in generale comprese tra 27 e 30 gradi al Nord, tra 27 e 33 gradi nel Centro, tra 30 e 38 gradi al Sud e Isole.



Venerdì Italia spaccata in due - Venerdì la situazione cambierà su gran parte del Nord per l’arrivo di una nuova perturbazione, che oggi si trova posizionata sulla Spagna. Al mattino piogge sparse tra Piemonte occidentale, Valle d’Aosta e ponente ligure con qualche rovescio sulle Alpi. Nubi sparse su ovest Lombardia, levante ligure e Sardegna, ancora soleggiato altrove ma con tendenza all’arrivo di nuvole alte anche al Nordest e gran parte del Centro. Sole al Sud.



Tra pomeriggio e sera fase instabile al Nordovest con temporali localmente forti dapprima sul Piemonte che si estenderanno anche alla Lombardia verso sera. Il forte contrasto termico tra l’alta pressione di matrice nord-africana e le correnti più umide e instabili potrebbe localmente generare temporali di forte intensità.



Sabato torna il sola anche al Nord - Quella di sabato sarà una bella giornata: un po’ di nuvole specie al mattino al Nord, con pochi temporali pomeridiani o serali sulle Alpi centro-orientali, qualche nuvola potrebbe insistere sulla Liguria. Tempo bello sulle zone costiere, anche quelle dell’Adriatico.



Domenica di instabilità al Nord - La tregua durerà pochissimo al Nord. Domenica nuovi temporali, più probabili su Alpi e Prealpi del Nordovest con interessamento delle alte pianure.



Tempo bello nel resto d’Italia con temperature ancora molto alte al Centrosud.



La tendenza per la prossima settimana - A inizio settimana sembra configurarsi l’arrivo di una intensa perturbazione che raggiungerà le Alpi nella notte di lunedì con effetti martedì al Nord e Toscana.