Il 17 maggio nuovo corteo a Roma

19:12 - E' tutto pronto per il corteo "Per i beni comuni" di domani, 17 maggio, a Roma dove No Tav, Cobas e antagonisti sfileranno nelle vie della Capitale per protestare contro il governo Renzi e le politiche dell'Unione europea. A un mese dalla manifestazione finita tra scontri e polemiche per la ragazza calpestata da un agente la città si appresta a ospitare un nuovo corteo, per la prima volta lontano dai ministeri, così come voluto dal Viminale.