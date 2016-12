12:48 - La falsa benedizione, la borsetta rubata al cimitero, i finti pompieri per un improbabile incendio nel palazzo, e, questa è nuova, l'installazione del finto apparecchio per le fughe di gas. La lista delle truffe agli anziani si allarga ogni anno, come anche il numero degli ultrasessantenni vittime di ladri e malfattori.

Stando ai dati del Ministero degli Interni sono in aumento, del 7,8 per cento rispetto all'anno scorso. E sono quasi 14mila gli anziani che hanno sporto denuncia nel 2013. Loro, soprattutto loro, presi di mira in particolare nelle città semideserte per l'estate.



Così fioccano le campagne della polizia, come questa, promossa dall'attore Lino Banfi. Perché le strategie sono sempre più raffinate, gli anziani forse sempre più soli. Ed è facile per loro cadere nei tranelli di finte suore o preti che si fanno aprire la porta per la benedizione alla casa, oppure pompieri in divisa che urlano "al fuoco", e intanto svuotano l'appartamento, oppure richieste di falsi rimborsi di debiti o bollette di qualche parente.



Il consiglio delle forze dell'ordine, per bocca dell'attore Banfi, è sempre quello: non aprire la porta agli sconosciuti, verificare con una telefonata l'identità dei sedicenti tecnici.