Hacker islamici occupano la pagina Facebook dedicata a Papa Francesco

23:35 - Hacker di chiara fede islamica hanno preso il controllo della pagina italiana Facebook dedicata a Papa Francesco. Non si tratta del social ufficiale del Santo Padre, visto che il Vaticano utilizza solo l'account twitter @pontifex. La pagina ha però un discreto seguito visto che sono oltre 1,3 milioni gli utenti collegati ad essa. Dal pomeriggio si leggono insulti e bestemmie in arabo oltre a una serie di foto che inneggiano all'islam e contro Israele.

Sulla pagina Facebook si potevano leggere i messaggi del pontefice. Tweet, stralci di omelie, pensieri tratti dai discorsi da lui pronunciati, fotografie. Dal primo pomeriggio questa pagina Facebook è stata presa d'assalto dagli hacker. Scritte in arabo nella copertina e in numerosi post; anche bestemmie e immagini irriverenti, insulti dai toni jihadisti, invadono la pagina che fino ad oggi ha invece aggiornato quotidianamente oltre 1,3 milioni di followers sulle iniziative del pontefice.



Anche sabato era stata aggiornata con il viaggio pastorale del Papa in Molise e la foto "postata" era quella del pranzo alla Caritas di Campobasso.



Facebook rimuove la pagina - Dopo molte segnalazioni giunte dagli utenti, Facebook ha deciso di rimuovere la pagina in questione prendendo la classica decisione salomonica: non è stata restituita al legittimo proprietario ma nemmeno si è data la possibilità agli intrusi di continuare a lanciare i loro messaggi. Passano pochi minuti e finalmente la pagina torna online nelle mani dei legittimi proprietari che eliminano tutti i messaggi blasfemi e si scusano con tutti i loro lettori.