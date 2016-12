16 marzo 2014 Grosseto, l'ex la picchia e lei lo denuncia e mostra foto: "Ecco come mi ha ridotto" I due si erano lasciati a dicembre, ma lui non si dava pace e la tempestava di telefonate e minacce Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:27 - Di lui non ne voleva più sapere, ma l'ex fidanzato non si dava pace e dopo l'ultimo litigio le minacce sono diventati fatti e Jessica Rossi, 23 anni di Orbetello (Grosseto) è finita al pronto soccorso. La giovane però non solo ha deciso di denunciare l'ex, ma ha voluto rendere pubbliche anche le foto, ora agli atti nella querela-denuncia presentata ai carabinieri, del come è stata ridotta.

I due si erano lasciati a dicembre, ma da allora il fidanzato, 21 anni, aveva cominciata a tempestarla di chiamate, post su Facebook e "incontri" improvvisi, il tutto condito da molte minacce.



Come ha raccontato Jessica al quotidiano "Il Tirreno", martedì l'ex l'ha chiamata per chiederle un incontro "chiarificatore", ma quando la 23enne, commessa nel centro di Grosseto, è salita sulla sua auto rapidamente la situazione è degenerata. Jessica è stata infatti malmenata più volte fino a quando è riuscita a scendere dall'auto e, grazie anche all'intervento dei presenti, a essere messa in salva.



Dopo le cure al pronto soccorso e la decisione di denunciare l'ex fidanzato, Jessica ha quindi deciso di rendere pubblica la sua storia.