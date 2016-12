6 gennaio 2014 Grillo a Bersani: "Non fare scherzi

Ti aspettiamo, oggi auguri falsi amici" "Quello di chi auspica una pronta guarigione a Bersani è un coro sospetto - scrive il leader M5S -: personaggi che devono a lui carriera e successo politico" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:42 - "Bersani, ti aspettiamo, non fare scherzi". Così si conclude un post di Beppe Grillo, pubblicato sul sito del leader M5S a proposito dell'ex segretario del Pd. "In fin dei conti - sottolinea -, la sua volontà di smacchiare il giaguaro si è avverata". E aggiunge: "Oggi tutti, soprattutto i falsi amici, gli fanno gli auguri di pronta guarigione: un coro sospetto di personaggi che, in molti casi, devono a lui carriera e successo politico".

"Bersani - continua il messaggio di Grillo - ha avuto un pregio, quello di apparire umano, un grande pregio in un mondo di politici artefatti e costruiti a tavolino come pupazzi in vendita ai grandi magazzini della politica. In fin dei conti, la sua volontà di smacchiare il giaguaro si è avverata. Credo che abbia sempre saputo che i suoi veri nemici non erano i Cinque Stellle, ma alcuni dei suoi compagni di partito e personaggi delle istituzioni". Ed ecco la chiusura: "Bersani, ti aspettiamo, non fare scherzi".