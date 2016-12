00:04 - "Le grandi navi non devono passare per il canale della Giudecca e nel Bacino di San Marco. Il governo conferma la sua determinazione nell'applicazione del decreto che vieta il passaggio delle navi con stazza superiore alle 40mila tonnellate nei canali di Venezia". Lo affermano in una dichiarazione congiunta il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, e dell'Ambiente, Gianluca Galletti.