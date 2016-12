Governo: "Pronti 650 milioni da investire per prevenire i disastri"

16:27 - Dopo la bomba d'acqua che ha devastato Refrontolo il governo annuncia di aver "voltato pagina". Dopo aver espresso cordoglio per le vittime al governatore Luca Zaia, annuncia sul sito di Palazzo Chigi: "Adesso investiamo in opere di difesa, prevenzione e sicurezza. Al via anche i 570 cantieri anti dissesto". E aggiunge: "E' ora di smettere di inseguire e fare i 'notai' delle emergenze".

"Quanto accaduto nel Trevigiano - si legge sul sito del governo - è solo l'ultimo dei numerosi campanelli d'allarme che in questo inizio estate ha visto vittime e danni causati da un clima sempre più caratterizzato da fenomeni meteorologici un tempo definiti estremi e purtroppo ormai ordinari".



"Ora basta inseguire le emergenze" - "Piangiamo altre vittime che allungano la lista dei lutti ma questo governo, a differenza di quanto è sempre avvenuto in passato, ha scelto di chiudere la stagione che ha visto l'Italia inseguire le emergenze e iniziamo ad investire in difesa e mitigazione dei rischi, in prevenzione e sicurezza".



"Pronti 650 milioni per i cantieri dell'anti-dissesto" - "Per questo, già nello Sblocca Italia, sblocchiamo cantieri anti-dissesto investendo i primi 650 milioni non spesi da anni. Per questo è al lavoro la Struttura di missione del Governo - è scritto ancora sul sito di Palazzo Chigi - che coordina questo settore ed abbiamo già effettuato incontri con tutte le Regioni, a partire dal Veneto, per individuare le opere più urgenti da realizzare, i troppi finanziamenti dello Stato mai trasformati in cantieri, anche per il patto di stabilità, e il percorso più rapido per superare i paradossali vincoli burocratici che rallentano o bloccano opere anti emergenza".