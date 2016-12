Gli amici salutano Alessandro Nicola

16:46 - I compagni di scuola di Alessandro Nicola ricordano il loro amico tragicamente scomparso a soli 14 anni in un incidente stradale. Con una lettera che appoggeranno sul feretro nel giorno dei funerali.



Sono 25 i ragazzini che domani percorreranno 750 km, da Livorno a Vigone nel torinese, per stare accanto ad Ale e il pensiero degli amici corre veloce all'ultimo anno scolastico, l'anno della terza media concluso solo pochi mesi fa: "Quest'anno con i ciuffi sembravi un ragazzino" gli hanno scritto.



Sognava di diventare un calciatore Alessandro, magari forte come il suo papà, l'ex allenatore del Livorno. Ma lunedì scorso mentre era in sella alla sua bicicletta, non ha visto un autobus arrivare. L'impatto è stato tremendo e il ragazzino è morto schiacciato sotto la ruota del mezzo.



I compagni sconvolti dalla notizia, gli hanno dedicato poche righe, per non dimenticare: "Noi ti pensiamo ancora in viaggio". Un tragico destino ha messo la parola fine al sorriso spensierato di un ragazzino che aveva tutta la vita davanti.