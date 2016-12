Giangrande: "La mia vita è diversa, ma sogno ancora il futuro"

09:17 - "Voglio vivere la vita per quello che mi può dare anche se in maniera diversa rispetto al passato": è questo il desiderio che Giuseppe Giangrande, il brigadiere ferito da Luigi Preiti il 28 aprile del 2013, racconta in un'intervista a Repubblica. Una vertebra spezzata, paralisi dei quattro arti: "tetraplegia da lesione midollare" è la diagnosi scritta nella cartella clinica. Adesso, dice, "la vita è diversa"