14:00 - Ancora nessuna traccia di Lucia Cherubini, la 16enne di Monselice (Padova) scomparsa lunedì scorso dopo l'uscita da scuola. La ragazza non è la prima volta che si allontana da casa, l'aveva fatto di recente con il fidanzato trentenne, anche lui tuttora irreperibile.

Il padre lancia l'appello: "Torna a casa, o perlomeno dacci un segnale che stai bene e sei al sicuro".



Secondo le prime ricostruzioni dei fatti il fidanzato sarebbe andato a prenderla al termine delle lezioni per poi allontanarsi insieme a lei bordo di un'autovettura. Le forze dell'ordine stanno continuando le ricerche in tutta la regione e i familiari hanno diffuso le foto della ragazza sia sul web che sulle emittenti televisive per facilitare gli avvistamenti.