17:28 - Un uomo di 50 anni è stato travolto dall'onda di piena di un rio a Sessarego, sulle alture di Genova, ed è stato trascinato in acqua. L'uomo è poi stato salvato e riportato a riva. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i sommozzatori e i sanitari del 118. Ora il 50enne si trova ricoverato in ospedale per un principio di ipotermia.