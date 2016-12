Genova, madre arrestata per droga: neonato costretto a vivere in carcere

13:04 - Ha soli 5 mesi e vive nel carcere genovese di Pontedecimo, in una cella insieme alla madre, straniera, detenuta per violazione della legge sugli stupefacenti. A denunciarlo è il Sindacato Autonomo Polizia Peniteniale Sappe sostenendo che si potrebbe ricorrere ad Istituti a custodia attenuata per madri detenute, in grado di conciliare l'esigenza di far scontare la pena con quella di far crescere un bambino. Ma a Genova questa struttura manca.