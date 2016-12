20:00 - La bicicletta nera da donna che era nella disponibilità della famiglia Stasi e che è stata sequestrata dopo la decisione dei giudici di Milano di riaprire il caso sul delitto di Garlasco, questa mattina è stata portata in aula per essere mostrata anche alle parti. La mamma di Chiara Poggi ai microfoni di Tgcom24 ha ribadito la sua volontà di arrivare alla soluzione del caso: "Vogliamo la verità. Il test in casa nostra chiarirebbe ogni cosa".

In attesa di capire quali nuove prove verranno acquisite, la bicicletta di Stasi resta al centro dell'attenzione. Secondo la sentenza della Cassazione, prima dell'annullamento e del rinvio del processo di terzo grado, l'assassino si era mosso in bicicletta. Inoltre due testimoni, ai tempi dell'inchiesta, avevano affermato di aver visto una bici nera da donna appoggiata al muretto della villa di Garlasco dei Poggi dove la mattina del 13 agosto venne assassinata Chiara.



Una bici simile era custodita nell'officina del padre di Stasi, ma ai tempi non venne sequestrata dagli inquirenti e dagli investigatori. Ora invece è entrata a pieno titolo nel dibattimento e dovrà essere mostrata per la prima volta alle due testimoni per poter consentire loro, eventualmente, di riconoscerla.