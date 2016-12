07:50 - Hanno frodato il fisco dal 2006 al 2013, per oltre 42 milioni di euro, trasferendo all'estero, in particolare nella Repubblica di San Marino, fondi per 36 milioni. Ad essere scoperti dalla guardia di finanza di Frosinone due professionisti ciociari, di 50 e 56 anni, con attività connessa al settore edile e immobiliare. I due sono accusati di frode fiscale.