Franzoni,rinvio udienza domiciliari

12:56 - Bisognerà attendere ancora quasi due mesi per sapere se la domanda di detenzione domiciliare avanzata da Annamaria Franzoni, che sta scontando 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele, sarà accolta o meno. Il tribunale di Sorveglianza di Bologna ha infatti disposto un nuovo rinvio, chiedendo ulteriori integrazioni e approfondimenti al professore Augusto Balloni, autore della perizia psichiatrica. La nuova udienza è stata fissata per il 24 giugno.