06:55 - Frane e fiumi in piena a causa del maltempo: martedì evacuazioni a Genova e sulla Costiera sorrentina, allarme in Emilia e allagamenti nelle Marche. L'allerta si sposta ora al Sud e sulle isole. Dopo gli ultimi crolli e le polemiche con la Ue, a Pompei arriva il soprintendente Massimo Osanna per un incontro coi 29 funzionari in servizio al sito archeologico.