Francesco ai vescovi: "Non cercate l'appoggio di chi ha potere, siate liberi"

13:48 - I vescovi, "per essere al sicuro", non cerchino "l'appoggio di quelli che hanno potere in questo mondo" né si lascino "ingannare dall'orgoglio che cerca gratificazioni e riconoscimenti". Così il Papa nella messa per la festa dei Santi Pietro e Paolo. "La fiducia in Dio - ha aggiunto Bergoglio - ci rende liberi da ogni schiavitù e da ogni tentazione mondana".

Papa Francesco si è poi unito ai vescovi dell'Iraq "nel fare un appello ai governanti perché, attraverso il dialogo, si possa preservare l'unità nazionale ed evitare la guerra". Esprimendo vicinanza ai tanti profughi, tra cui i cristiani, il Pontefice ha aggiunto: "La violenza genera altra violenza; il dialogo è l'unica via per la pace". "Le notizie che giungono dall'Iraq sono purtroppo molto dolorose", ha affermato il Pontefice all'Angelus. "Sono vicino alle migliaia di famiglie, specialmente cristiane, che hanno dovuto lasciare le loro case e che sono in grave pericolo. La violenza genera altra violenza; il dialogo è l'unica via per la pace", ha ribadito Francesco. "Preghiamo la Madonna perché custodisca il popolo del Paese", ha quindi detto, recitando un'Ave Maria con i fedeli.