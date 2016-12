Foggia, pensionato lancia soda caustica su moglie e figlio

13:27 - Durante una discussione in famiglia, un insegnante pensionato di 66 anni di Foggia ha estratto dalla tasca una bottiglietta di soda caustica e ha lanciato il liquido sul volto della moglie e del figlio di 16 anni. La moglie gli aveva chiesto i soldi per pagare l'affitto e le bollette, quando è scoppiata l'ennesima lite. Le loro condizioni sono gravi: il ragazzo, oltre alle ustioni, presenta anche lesioni a un occhio e al labbro. La donna già 20 anni fa lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Dopo il folle gesto, l'uomo che era già stato in cura presso il dipartimento di salute mentale di Foggia, è stato arrestato dalla polizia.