13 marzo 2014 Fiumicino, fermata con 24 Kg di coca la "dama bianca" che dice: "Mi hanno fregata" Federica Gagliardi diventò celebre nel 2010 quando accompagnò il premier Berlusconi al G8 di Toronto. E' stata arrestata dalla Gdf di Napoli, l'inchiesta andava avanti da tempo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:14 - La Guardia di finanza di Napoli ha fermato all'aeroporto di Fiumicino con 24 kg di cocaina Federica Gagliardi. La donna, detta "la dama bianca", era nella delegazione italiana per il G8 di Toronto in Canada insieme all'allora premier Silvio Berlusconi. La droga era stipata nel suo bagaglio a mano. Appena fermata dai finanzieri ha chiamato il suo avvocato e si è difesa dicendo: "Mi hanno fregata".

L'episodio del G8 in Canada - Gagliardi fu vista scendere dal volo di Stato che portava nel giugno 2010 l'allora premier Silvio Berlusconi e il suo staff a Toronto per il G8 in Canada. Bionda, fisico atletico, bella presenza, la donna non passò inosservata e molti si chiesero quale ruolo ricoprisse nella delegazione italiana. Risultò responsabile della segreteria del segretario generale della Regione Lazio. Per giustificare la sua presenza al summit di Huntsville fu spiegato che la Gagliardi, che aveva fatto parte del comitato elettorale di Renata Polverini, durante la campagna "aveva avanzato la richiesta di partecipare ad una missione all'estero in caso di vittoria elettorale".



La droga era nel trolley - La donna è stata fermata per droga al suo arrivo all'aeroporto romano e aveva la cocaina con sè sull'aereo nascosta nel suo bagaglio a mano. La Gagliardi proveniva dal Sud America, probabilmente dal Venezuela. Sono ora in corso indagini per accertare a chi fosse destinata la cocaina. Sulla vicenda indagano gli uomini del Nucleo di polizia tributaria di Napoli, che hanno condotto l'operazione assieme ai colleghi di Fiumicino.