Firenze, ubriachi fradici fanno sesso in strada: protestano i residenti

14:00 - Erano ubriachi fradici e, in pieno centro, hanno fatto sesso come sul set di un film pornografico. E' accaduto a Firenze, dove gli abitanti e i passanti sono rimasti disgustati dalla scena a cui hanno assistito. Lo sgradevole spettacolo, in via Montebello, è stato raccontato dal quotidiano "La Nazione".

La coppia di amanti molto focosi era poco distante da piazza Ognissanti, dove si trvano alcuni dei più lussuosi alberghi della città, spesso frequentati da personaggi famosi. I residenti hanno detto di aver sentito gemiti, sospiri e urla di piacere poco prima della mezzanotte, che hanno richiamato l'attenzione di chi passava e anche di chi viveva nei pressi.



Gli scatti pubblicati sul quotidiano toscano sono decisamente bollenti. E la scena è stata molto molto imbarazzante per chi vi ha assistito. Tra gli abitanti c'è stato chi si è preoccupato che qualcuno stesse male, sentiti i gemiti che provenivano dalla strada. Ma, una volta appurato quanto stava accadendo, in tanti sono esplosi in urla indignate, mentre un angolo di asfalto era stato trasformate da due giovani poco più che ventenni in alcova per esibizione molto hard.



C'è stato chi ha detto che avrebbe chiamato i carabinieri, chiedendo ai due amanti di andarsene. Ma loro hanno continuato, senza fare una piega. Sulla "Nazione vengono ricordati anche alcuni precedenti a luci rosse sempre nel capoluogo toscano. Per esempio, ci fu una coppia che fece sesso in pubblico nell'estate 2012 in piazza Santa Croce, davanti alla chiesa, e l'anno dopo un altro fatto simile avvenne poco lontano da piazza San Pierino, a due passi dal Duomo.