Finalmente l'estate: sole e caldo dovunque, piogge al Nord solo martedì

11:56 - Sull'Italia ritorna l'alta pressione, che garantirà tempo bello su quasi tutto il territorio, con pochi temporali solo sui rilievi. Martedì un po’ di nuvole e qualche temporale al Nord e sulle zone interne del Centro per l’arrivo della perturbazione numero 2 di agosto, da giovedì di nuovo alta pressione.

"La nuova perturbazione - sottolinea il meteorologo Andrea Giuliacci - mercoledì sarà già in allontanamento, lasciando soltanto poche nubi innocue al Sud. E da giovedì l’alta pressione, in rinforzo sull’Italia, garantirà tempo bello e stabile per almeno 5-6 giorni con pochi isolati temporali pomeridiani solo sulle Alpi, mentre le temperature giorno dopo giorno saliranno e nel fine settimana comincerà a farsi sentire il caldo". Solo giovedì qualche corrente occidentale riporterà un po’ di nuvole su parte del Nord, con modeste velature anche al Centro. Nel fine settimana il tempo sarà soleggiato e caldo ovunque.



Lunedì dovunque sereno o poco nuvoloso - In mattinata prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche nuvola innocua in più su Triveneto, Liguria ed Emilia. Tra pomeriggio e sera un po’ di nuvole in sviluppo attorno ai rilievi della Penisola, accompagnate qua e là da qualche breve temporale sui monti del Triveneto. Sempre in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature massime in rialzo al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, in lieve calo all’estremo Sud per effetto di una moderata ventilazione settentrionale, con valori quasi ovunque comprese tra 26 e 32 gradi. Venti deboli.



Martedì nuvole al Nord - Nella mattinata di martedì prevarrà il cielo sereno o poco nuvoloso al Nordovest e al Centrosud. Più nuvolosità al Nordest con i primi locali rovesci in sviluppo tra basso Veneto ed Emilia. Nel pomeriggio si accentua l’instabilità con rovesci e temporali più probabili tra Lombardia, regioni di Nordest, zone interne della Toscana, Umbria, Appennino centro-meridionale. I fenomeni localmente più intensi potrebbero colpire la Pianura Padana centrale tra Lombardia orientale, basso Veneto ed Emilia. In serata le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione al Nordest e nelle zone interne del Centro. Moderati venti di Maestrale sul medio-basso Adriatico e sullo Ionio.



Da mercoledì tempo bello - Mercoledì sarà una giornata nel complesso soleggiata, con poche nuvole innocue al Sud. Pochi locali addensamenti che nel pomeriggio saranno confinati soprattutto in montagna su Alpi e Appennino, ma pressoché senza fenomeni. Temperature senza variazioni di rilievo, con un clima estivo piacevole. Giovedì tanto sole, soltanto un po’ di nubi al Nord e rischio di isolati rovesci o temporali su Alpi, Appennino settentrionale e zone pedemontane delle Venezie; velature innocue su Liguria, Romagna e al Centro. Venerdì e nel fine settimana schiarite sempre più diffuse con qualche riserva solo per l’arco alpino e il Piemonte occidentale. Caldo in intensificazione, ma su livelli accettabili, eccetto in Sardegna dove, a causa dello Scirocco, sconfineremo oltre i 35 gradi.