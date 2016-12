15 luglio 2014 Finalmente arriva l'estate: l'alta pressione riporta sole e caldo su tutta la Penisola Ultime residue piogge al Sud, poi bel tempo ovunque. Almeno fino a domenica, quando al Nord giungerà la sesta perturbazione del mese di luglio Tweet google 0 Invia ad un amico

10:47 - La tanto attesa estate è finalmente alle porte. Ultime residue piogge, concentrate al Sud, poi torneranno sole e caldo su tutta la Penisola. Merito dell'alta pressione di matrice nordafricana che garantirà bel tempo almeno fino a domenica, quando potrà registrarsi qualche temporale al Nord. Salgono le temperature, anche di 4 o 5 gradi rispetto agli ultimi giorni.

"Prima di abbandonare del tutto la nostra Penisola, la perturbazione numero 5 di luglio porterà ancora un po’ di acquazzoni sulle regioni meridionali, mentre al Centronord il tempo andrà incontro a un deciso miglioramento accompagnato da un sensibile rialzo delle temperature - spiega il meteorologo Andrea Giuliacci -. Da mercoledì a sabato l’alta pressione di matrice nordafricana garantirà tempo soleggiato e temperature estive in quasi tutta Italia, con pochi temporali confinati più che altro sui rilievi nelle ore centrali del giorno. Tra domenica e lunedì qualche temporale in più, prima al Nord e poi sulle regioni adriatiche, a causa del temporaneo indebolimento dell’alta pressione e del passaggio della perturbazione numero 6 di luglio".



Le previsioni per martedì - Mattinata nuvolosa sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, ma non mancheranno sprazzi di sole. Qualche rovescio o temporale solo su Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e Calabria. Sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia.



Nel pomeriggio la situazione migliora sulle coste adriatiche e qualche acquazzone potrà colpire Basilicata, Calabria e, in serata, basso Lazio e Campania. Tempo in generale bello nel resto d’Italia. Venti di Maestrale, da deboli a moderati, su medio e basso Adriatico e Sicilia.



Su le temperature - Massime in sensibile rialzo al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, anche di 4-5 gradi rispetto alla giornata di lunedì, con valori in generale vicini a quelli normali per la stagione. Previsti nel pomeriggio 28 gradi a Torino, 30 gradi a Milano, 30 gradi a Bologna, 30 gradi a Firenze, 29 gradi a Roma, 26 gradi a Bari.



Un mercoledì d'estate - Mercoledì mattina il bel tempo sussisterà su quasi tutta l'Italia. Qualche nube in più potrebbe velare il cielo a ridosso delle coste tirreniche della Calabria, nella zona dello Stretto e su Dolomiti e Alpi orientali.



Nel pomeriggio tempo ancora bello e soleggiato su pianure e coste. Sui rilievi aumenteranno le nuvole con qualche episodio di locale instabilità pomeridiana. Brevi e locali temporali in gran parte delle Alpi, sull’Appennino tosco-emiliano, nelle zone interne del basso Lazio e sull’Appennino calabro-lucano. Rischio di qualche sconfinamento instabile nella fascia pedemontana tra Lombardia e Veneto.



Weekend con il sole - Il tempo rimarrà bello per tutta la settimana con temperature in graduale crescita. Nel fine settimana le temperature subiranno un nuovo rialzo, con picchi anche di 35-36 gradi nelle zone interne della Sardegna.



Il bel tempo resterà sul Centrosud e in Romagna. Anche al Nord sarà in prevalenza un weekend di sole e caldo in aumento, ma sabato si registreranno i temporali sui settori alpini centro-occidentali e domenica, nella seconda parte della giornata, arriverà da ovest una perturbazione, la numero 6 del mese di luglio, che porterà temporali sui settori alpini e nella fascia prealpina.



L’alta pressione potrebbe vedere così un nuovo cedimento su parte del Nord che dovrebbe proseguire anche nella giornata di lunedì, con l’estensione dell’instabilità alle regioni centrali.