Luca Varani ha tentato il suicidio in carcere, appendendosi con un lenzuolo alle sbarre della finestra della sua cella nel carcere di Castrogno, a Teramo. L'avvocato, di 37 anni, condannato a 20 anni di reclusione per l'aggressione con l'acido alla sua ex Lucia Annibali, ora è nell'infermeria dell'istituto penitenziario. Il 37enne aveva dato segni di instabilità, tanto che sabato era in programma la visita di uno psichiatra.