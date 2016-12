18:16 - Un "incontro urgente" con il ministro dell'Interno Alfano, per "adottare le misure necessarie" a far fronte all'emergenza sbarchi. Lo chiede il presidente dell'Anci, Piero Fassino. "Gli sbarchi stanno assumendo dimensioni drammatiche e insostenibili per i comuni siciliani", dice il sindaco di Torino. Serve "un impegno straordinario" di Stato e Regioni, aggiunge.