Expo,Sala:poca promozione turistica

09:56 - "Avrei voluto una maggiore cattiveria nell'affrontare la questione turistica e siamo ancora indietro". E' uno dei problemi sollevati dal commissario unico di Expo, Giuseppe Sala. "Dobbiamo pensare ad Expo - spiega - per far venire la gente non solo a Venezia e Firenze, ma anche nell'Italia minore che piace agli stranieri e in questo non siamo pronti". Per Sala " stiamo lavorando abbastanza bene, ma non ci sono ancora pacchetti preparati".