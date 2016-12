Expo, Sala: io sono incorruttibile

15:34 - "Chiunque mi conosce sa senza timore di smentita che sono incorruttibile. Per questo non mi si sono mai avvicinati e mai mi avvicineranno". Lo ha detto l'amministratore delegato di Expo, Giuseppe Sala, intervistato a "In mezz'ora", parlando dello scandalo giudiziario scoppiato attorno ad Expo. "Una cupoletta di pensionati della Prima Repubblica ha circuito l'anello debole della catena", l'ex direttore generale Angelo Paris.