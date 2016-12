Expo, Alfano rassicura Cantone: "Avrai i poteri giusti che servono"

14:57 - "Ci vogliono i poteri giusti, e crediamo che il presidente dell'Agenzia Anticorruzione, Raffaele Cantone, sia la persona giusta per averli e per poter realizzare un filtro che già ha funzionato abbastanza bene in materia di infiltrazioni criminali e che sulla corruzione necessitava proprio di un intervento aggiuntivo". Lo ha detto parlando dell'Expo, il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, a Perugia prima di un incontro elettorale di Ncd.

Lupi: "Cantone avrà i poteri che chiede" - "I poteri che chiede Cantone li avrà. La sua designazione non sarà formale. Gli saranno dati tutti gli strumenti per agire. I nostri obiettivi come governo sono quelli di realizzare in tempo le opere per Expo per dimostrare al mondo che l'Italia è un grande paese e contemporaneamente farlo contro la corruzione e nel rispetto della legalità". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi.



Grasso: "Contro la corruzione si è fatto poco" - E sulla vicenda dell'Expo è intervenuto anche il presidente del Senato Pietro Grasso, dicendo che "si è creato un certo meccanismo per evitare le infiltrazioni mafiose, però poi si sono scoperti dei comitati d'affari che comunque sono venuti fuori. Bisogna capire se il fenomeno è ugualmente esteso nel tempo. In realtà sono cambiate certe modalità della corruzione, ma non si è fatto granché per combatterla".

Nessuna manovra aggiuntiva - Il governo esclude manovre aggiuntive anche dopo l'uscita del dato negativo sul Pil.

"Visto che si tratta di una discesa dello 0,2% - dice Alfano intervenendo da Perugia -, non si può parlare di tracollo". E sottolinea che "per il futuro ci sono indizi economici positivi che ci fanno ben sperare".