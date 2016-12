Eterologa, il bimbo nato avrà lo stesso colore della pelle della coppia

17:33 - Il nato da una fecondazione eterologa avrà lo stesso colore di pelle della coppia ricevente. Per quanto possibile si manterrà, cioè, lo stesso fenotipo della coppia ricevente in relazione al colore della pelle, dei capelli e anche rispetto al gruppo sanguigno. Lo prevede il documento tecnico varato dai tecnici e funzionari regionali per l'introduzione del metodo.

La fecondazione eterologa sarà gratuita o con ticket, prevista cioè nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), ma con dei paletti rispetto all'età delle donne riceventi, che devono essere in età potenzialmente fertile. Su questo punto, tecnici e funzionari regionali hanno trovato l'accordo nel documento tecnico che è stato da poco varato. Il testo è ora all'esame degli assessori riuniti a Roma e passerà poi alla Conferenza Stato-Regioni.



Arriva il primo sì dalle Regioni - La commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha dunque trovato un'intesa sulle linee guida per disciplinare la fecondazione eterologa. Il documento verrà portato all'attenzione dei presidenti delle Regioni. E' quanto emerso al termine della riunione tra assessori e tecnici.



"Il donatore potrà rivelarsi se il nato lo richiede" - Il nato da eterologa avrà la possibilità di chiedere di conoscere l'identità del padre o madre biologici una volta compiuti i 25 anni di età: a questo punto il donatore viene ricontattato e, se lo decide, potrà rivelare la propria identità. E' questa la posizione espressa nel documento tecnico varato dai tecnici e funzionari regionali. Con l'eccezione di tale caso, il documento prevede l'anonimato del donatore: si potrà risalire a notizie relativi ad aspetti genetici del donatore solo per esigenze mediche del nato.