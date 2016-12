12:00 - Niente giornate da "bollino nero" sulle autostrade per l'estate 2014; a rischio "traffico intenso" saranno però tutti i fine settimana di agosto e in particolare sabato 2 e sabato 9. L'indicazione arriva dal presidente di Anas, Pietro Ciucci, presentando il piano per l'esodo estivo. Nei prossimi giorni, ha spiegato, i flussi di maggiore traffico si avranno dal pomeriggio di venerdì 1 agosto alla mattina di lunedì 4 agosto.