Elezioni, domenica 25 i militari fuori dall'Europa non potranno votare

10:32 - "Siamo qui per servire la Patria inviati dallo Stato e ci tolgono il diritto di voto. E' una vergogna". Questo e altri messaggi di protesta sono stati pubblicati dai militari italiani su siti e social network. A scatenare la polemica, il fatto che i soldati impegnati in missioni extra europee non potranno prendere parte alle elezioni di domenica 25 maggio.

Il Governo non ha fatto in tempo a varare il decreto una tantum previsto in materia. A rimanere esclusi dalla urne quasi 5mila militari. Il Movimento Cinque Stelle ha presentato un'interrogazione sulla questione alla Commissione affari costituzionali ma ormai non ci sono i tempi tecnici per rimediare alla mancanza dell'esecutivo. Dal Ministero della Difesa confermano: "I militari che si trovano al di fuori dell'Unione europea non voteranno, ma la cosa è estesa anche ai non residenti in Europa".